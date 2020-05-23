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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 23.05.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı görüntülü mesajında yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğuna işaret eden Erbaş, bayram namazının da bu heyecanın başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle zor ve hassas zamanların yaşandığına dikkati çeken Erbaş, alınan tedbirler kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlattı. Ali Erbaş, İslam'a göre insan hayatının ve sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu dile getirdi.

"Bayram namazı vaktinde minarelerden tekbir sesleri yükselecek"

Camilerden uzak kalmanın hüznünü azaltmak amacıyla bayramın ilk gününde ülke genelinde, her ilin bayram namazı vaktinde minarelerden tekbir seslerinin yükseleceğini bildiren Erbaş, kendisinin de Ankara'da bayram hutbesi irat edeceğini belirtti.

Bayram coşkusunun yaşanabilmesi için önceki bayramlarda olduğu gibi aile fertleriyle, çocuklarla beraber tüm hazırlıkların yapılabileceğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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