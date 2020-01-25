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Etimesgut Askeri Havaalanından ekipler deprem bölgesine sevk edilmek üzere kargo uçağına yükleniyor. Elazığ'da deprem
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir." dedi.

İsa Toprak   | 25.01.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi. 

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

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