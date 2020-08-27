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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terörist Tarrant'a verilen cezayı değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.08.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, terörist Tarrant'a verilen cezayı değerlendirdi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, Yeni Zelanda'da camilere ve Müslüman kardeşlerin canlarına kast eden terörist Tarrant'ın ülkenin hukuk sistemine göre en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının, tüm insanlık adına "sevindirici" bir gelişme olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Teröriste yönelik verilen bu ceza kararı ile dünyada giderek artan İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı mücadelede güçlü bir mesaj verilmiştir. Tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul eden, mahlukata merhameti yaradana itaat ve kulluğun ayrılmaz gereği sayan bir inancın mensupları olarak bir kere daha ifade etmeliyiz ki İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır ve ciddi bir insanlık suçudur. Cuma namazı vaktinde gerçekleştirilen menfur ve meşum saldırıda şehit olan kardeşlerimize tekraren Allah'tan rahmet diliyor, Yeni Zelanda'daki tüm Müslüman kardeşlerime sağlık, afiyet ve huzur temenni ediyorum."

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