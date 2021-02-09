Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü mesajında, "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" dedi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:
Her yıl Türkiye’de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekûn sürdürerek dinimizce de Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 9, 2021
9 Şubat #SigarayıBırakmaGünü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun. pic.twitter.com/gKIo1tO11B
"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.