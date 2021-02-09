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Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü mesajında, "Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.02.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizce haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."

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