Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç’te Covid-19 tanısı konulduktan sonra tedavi edilmeden evine yollanan Emrullah Gülüşken, Bakanlığa ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Bulgaristan’da komünizm döneminden kalma 17 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı
logo
Türkiye

Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ile cevaplarının ve dini bilgilerin yer aldığı "Fetva" uygulamasını mobil cihazlar üzerinden erişime açtı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.04.2020
Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı. 

iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Online düzenlenecek Ankara Caz Festivali'nin programı açıklandı
Uzmanlara göre gebelik ve doğum Kovid-19 kapma riskini artırmıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
NKÜ'den immün plazma bağışçılarına davet
Türkiye'de 6 üniversite Kovid-19'a aşı bulmaya çalışıyor

Benzer haberler

Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanet akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Fetva' uygulamasını kullanıma sundu

Diyanetin ramazana özel sitesi güncellendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vaaz ve irşat hizmetlerinde dijital ortamı etkin kullanın' talimatı

Trabzon'da din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor

Trabzon'da din görevlileri de yaşlıların tarla işlerine yardım ediyor
Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor

Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor