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Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğinin kararlarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021'de düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." denildi.

Behlül Çetinkaya   | 05.03.2021
Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğinin kararlarını reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye'ye yönelik alınan kararların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Alınan kararların Arap halkları nezdinde bir karşılığı olmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla ülkemize yönelik kalıplaşmış ithamlarını sürdürmekte ısrar etmesinin, dost ve kardeş Arap halkları nezdinde karşılığı bulunmadığını esasen Arap Ligi üyeleri de gayet iyi bilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bazı üyelerin alınan kararlara karşı çıktığı ve şerh koyduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeksizin, çeşitli çevrelerin empoze etmesi sonucunda kabul edilen bu tür kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduğu görülmektedir." ifadesine yer verildi.

"Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir"

"Türkiye, ilkeli ve kararlı tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biridir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgeye yönelik en önemli öncelikleri arasında Arap ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması ile siyasi birliklerinin tesisinin geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Arap Ligi'ni asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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