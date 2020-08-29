Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir." dedi.
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