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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir." dedi.

Behlül Çetinkaya   | 29.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir." dedi.

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