Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka'da meydana gelen patlamalara ilişkin, "Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.
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#SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 21 Nisan 2019