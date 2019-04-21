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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşuyor
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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sri Lanka'da meydana gelen patlamalara ilişkin, "Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

Tevfik Durul   | 21.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sri Lanka'da masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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