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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
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Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi

Gökhan Varan   | 10.04.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi

Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

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