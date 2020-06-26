Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,181.20
Altın
1,761.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 26.06.2020
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti: 

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin virüslerle mücadelesinde robotlu dönem başlıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 620 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti
Avustralya ülkeye gelenlere çift test uygulayacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunu eleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündemi değerlendirdi
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan 'Ayasofya' açıklaması

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan 'Ayasofya' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu gündemi değerlendirdi