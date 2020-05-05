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Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan gelen ve Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Denizli'de gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 05.05.2020
Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İbn-i Haldun Yurdu'na 14 günlük karantina süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi.

Karantina süresini tamamladıktan sonra kaldığı yurttan ayrılan Onur Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinayı mutlu şekilde geçirdiklerini belirterek "Bu süreçte destek olanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu zor süreçte yanımızda oldu. Yurtta çok iyi zaman geçirdik." dedi. Taner Sapan da karantina sürecinin güzel geçtiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.

Karantina süresini doldurarak yurttan çıkış yapan Onur Özkan da "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek otobüse bindi.

Abdullah Koç da yurt görevlilerinin kendilerine çok güzel baktığını ifade etti.

Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

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