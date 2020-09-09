Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.53
Altın
1,934.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Türkiye

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak

Adalet Bakanlığınca 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenecek sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.

Kemal Karadağ   | 09.09.2020
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak

Ankara

Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sempozyum, 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs'ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak sempozyum, böylece buradaki ilk program olacak.

"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller'in de katılması bekleniyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası

1960 darbesi sonrası merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada'nın adı, 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülmüş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak