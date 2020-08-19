Euro
8.81
Dolar
7.38
BIST 100
1,092.46
Altın
2,003.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
logo
Türkiye

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Konya'da tedavi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Melike Keskin   | 19.08.2020
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Konya

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yenilen virüs olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Irak'ta son 24 saatte 4 bin 576 kişide Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 232 bin 913'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi

Benzer haberler

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Irak'ta son 24 saatte 4 bin 576 kişide Kovid-19 tespit edildi

Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek

Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Üç ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

Üç ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı