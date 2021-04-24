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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları rahmet ve minnetle andı.

Aybüke İnal Kamacı   | 24.04.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz."

Kalın, paylaşımında şehit diplomatların isimlerinin yer aldığı ay yıldızlı bir görsele de yer verdi.

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