Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,820.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi.

Tanju Özkaya   | 15.02.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi

Ankara

Altun, HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan, "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını HDP'ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz." yazılı mesaja cevap verdi.

Twitter hesabından söz konusu içeriği alıntılayarak PKK'nın kontrolündeki şer odaklarıyla mücadele etmenin asli görevi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil, sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK'nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz.Ölümüne, ölümüne! Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdi. Türkiye, terörle mücadelesinde hiçbir şart ve koşulda en ufak bir taviz vermeyecektir. Türkiye'nin dostluğu müşfik, düşmanlığı ise son derece şedittir. Türkiye'nin karşısında olmayı tercih edenler iyi düşünsün."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kendisini hedef alan HDP'ye tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı

HDP milletvekilleri Kaya ve Gergerlioğlu hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma

HDP milletvekilleri Kaya ve Gergerlioğlu hakkında provokatif paylaşımları nedeniyle soruşturma
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya Radyo Günü mesajı