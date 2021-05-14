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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 14.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bazıları terör örgütleri arasında tercih yapadursunlar, Türkiye ayrım yapmaksızın teröristlere dünyayı dar etmeye devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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