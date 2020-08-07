Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
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Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız