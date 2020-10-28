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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 28.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."

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