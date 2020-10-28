Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
97 yıldır istiklâlimize sadakatle sahip çıkıyor; Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 28, 2020
Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/3RPAA3dB9N
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.