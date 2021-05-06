Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma ile ilgili, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
Ankara
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