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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma ile ilgili, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten   | 06.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

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