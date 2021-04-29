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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 29.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil. Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı, tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz.

KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC Devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz."

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