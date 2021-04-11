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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 11.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında, Anadolu Ajansı'nın "Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı" başlıklı haberine yer vererek, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programımızın ilk hedefi olan 'Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk temas'ı gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var. Türk mühendislerinin bu görevi başaracaklarına olan inancım tamdır."

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