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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatına ilişkin, "Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum." ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 13.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Deniz haydutlarınca kaçırılan 15 denizcimiz yürütülen temas ve çalışmalar neticesinde bugün sağ salim Abuja Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız."

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