Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcut
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk kadınının toplumdaki saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur." dedi.
Ankara
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
1️⃣ Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 20, 2021