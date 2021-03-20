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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk kadınının toplumdaki saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur." dedi.

Ömer Olcay   | 20.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çözüm gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcut

Ankara

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

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