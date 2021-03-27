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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Berk Özkan   | 27.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.

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