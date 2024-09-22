Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de TURKEN Foundation'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.
New York
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.
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Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'de yaptığı ziyaretler kapsamında TURKEN Foundation'ı ziyaret etti https://t.co/rNpYcdipJE pic.twitter.com/dSdNw5tdWa— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 22, 2024