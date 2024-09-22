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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de TURKEN Foundation'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de TURKEN Foundation'ı ziyaret etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

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