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Hatay çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Hatay çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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