Hatay çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, 3 saatlik periyotta il merkezinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.