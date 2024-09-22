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Hatay'da gölete giren 5 kişi boğuldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.

Mehmet Bayrak  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Hatay'da gölete giren 5 kişi boğuldu

Hatay

Çatalhüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Devlet Su İşleri göletine giren 5 kişi kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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