Hatay'da gölete giren 5 kişi boğuldu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.
Hatay
Çatalhüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Devlet Su İşleri göletine giren 5 kişi kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.