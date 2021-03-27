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Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Sefa Şahin   | 27.03.2021
Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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