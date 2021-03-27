Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.