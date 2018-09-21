Bakan Selçuk METİP yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı yerleşkeyi ziyaret etti.

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı yerleşkeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Polatlı'nın Sarıoba köyündeki Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yerleşkede kalan ve tarımla geçimi sağlayan Ali Karaca ve ailesini de ziyaret eden Selçuk, ayrıca buradaki sağlık ocağını ve kreşi gezdi, çocuklarla ilgilenerek çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

METİP 9 ilde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteklediği METİP kapsamında, yaşadıkları illerden tarımsal üretim yapılan ve iş gücü talebi yoğun illere çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçileri ve aile bireylerinin sorunlarının tespiti ile giderilmesi için 2010'da çalışmalar yapıldı ve çeşitli projeler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, 2017/6 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık Genelgesi 19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve METİP başlatıldı.

METİP, mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olarak yer aldığı Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Manisa, Ordu, Giresun ve Düzce olmak üzere toplam 9 ilde pilot uygulamaya konuldu.

Bu illere mevsimlik tarım işçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlere ilişkin imkan sunulan, elektrik, su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturmak üzere ödenek tahsisi yapıldı.

Valiliklerce oluşturulan geçici yerleşim alanlarında, eğitim merkezleri ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilmesi, işçilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlandı.