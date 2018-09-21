Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisinin 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sanayici ve iş adamlarıyla görüştükten sonra Büyükşehir Belediyesi Fıstık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.



4- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.



5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yeni Ekonomi Programı" ile ilgili basın açıklaması yapacak

7- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.



8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Banliyösü test sürüşlerini başlatacak, Maltepe Operasyonu Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak

9- TÜİK, 2017 yılı sektörel enerji tüketim istatistiklerini yayımlayacak

10- TOBB, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.



11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Surinam Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Yldiz Pollack-Beighle ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

12- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

13- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



14- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yatılı Erkek Kur'an Kursu Öğrencileri Hafızlık İcazet Töreni'ne katılacak, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

15- Kars'ın Kağızman ilçesinde geçen hafta sonu kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor.

16- FETÖ davaları



- 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülecek.



- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, himmet toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.



- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



17- İstanbul Bilgi Üniversitesi "Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü", Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilecek toplantıyla açılacak.



18- "Bir Nokta" dergisinin 200. sayısı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.



19- "La Casa De Papel" dizisinin jenerik müziğine hayat veren İspanyol caz müzisyeni Cecilia Krull, Salon İKSV'de sahne alacak

20- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Takımı'nı ziyaret edecek, Kaya Termal Oteli Kongre Merkezi'nde MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu toplantısına katılacak.



21- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın ilk maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.



22- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Denizlispor müsabakalarıyla başlayacak.



23- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.



24- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde kızlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor.



25- Dünya Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası, İzmir Atatürk Stadı Bilardo Salonu'ndaki müsabakalarla başlayacak.