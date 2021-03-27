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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

27.03.2021
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

İstanbul

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Ardahan'da Berat Kandili idrak edildi

Ardahan'da Berat Kandili Serhat Ulu Camisi'nde dualarla idrak edildi. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.

Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Kayseri, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

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