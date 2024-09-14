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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Gökçe Karaköse  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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