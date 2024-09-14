Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2024
Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/ywwgGriL4p