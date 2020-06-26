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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 26.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. 

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