Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makale, "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlığıyla yayımlandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post gazetesi için makale kaleme aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makale, "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlığıyla yayımlandı.
Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması hem manidar hem de üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, kaleme aldığı makalede, "Türk istihbarat birimleri olayın aydınlatılması için Yeni Zelanda ve diğer ülkelerle iş birliği içinde çalışmalar sürdürüyor." dedi.
Makalede, "Batılı toplumlar ve hükümetler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi ideolojilerin normalleşmesine izin vermemeli." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu sapkın ideolojilerin tıpkı anti-semitizm gibi insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun kabul edilmesi çok önemlidir." görüşlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı liderlerin Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in samimiyetinden ders alarak kendi ülkelerindeki Müslümanları kucaklaması gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.