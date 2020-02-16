Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok teknopark kazandırdıklarını bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından teknoparklara ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."
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Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bir çok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik. pic.twitter.com/gXugzhYFMD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2020