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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefonda bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Abdulkadir Günyol   | 29.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefonda bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." 

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