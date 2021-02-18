Euro
8.45
Dolar
6.98
BIST 100
1,546.41
Altın
1,774.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandili idrak edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi