Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Enes Kaplan



