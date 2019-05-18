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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız kesinlikle söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti." dedi.

18.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız kesinlikle söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "82 milyon, benim vatandaşım, benim kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da bir tarafta şu anda zaten 39 belediyenin 25 tanesi partimdedir, AK Parti'dedir. Bir diğer tarafta da meclisin kahir ekseriyeti bizim meclis üyelerimizden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu dayanışma, İstanbul'a olan hizmeti daha da hızlandıracaktır, daha da artıracaktır." diye konuştu.

"2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek" 

Erdoğan, "Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek, inşallah düzene girecek ve Cumhur İttifakı olarak bu ittifakımız güçlendikçe de inşallah çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız." ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda biz faizde iyi değiliz ama enflasyon yavaş yavaş şöyle bir inişe doğru geçmiş vaziyette." dedi. 

"23 Haziran'da bir belediye seçimine gidiyoruz. Bu bir hükümet seçimi değil"

Erdoğan, "23 Haziran'da bir belediye seçimine gidiyoruz. Bu bir hükümet seçimi değil, bir kabine seçimi değil, bir başkanlık seçimi değil." ifadelerini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun, YSK'nin 7 üyesi için 'çete' ifadesini kullanması) Bir yargı mensubuna sen bu şekilde hakaret edemezsin, saygısızlık yapamazsın. Onlar bundan sonraki süreçte orayı nasıl yönetecekler, nasıl götürecekler?" diye konuştu. 

"En büyük hakem millettir"

Erdoğan, "En büyük hakem millettir, millet ne derse doğru olan odur." dedi. 

"S-400 konusunda geri adım atmamız kesinlikle söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti." dedi. 

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