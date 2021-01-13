Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.