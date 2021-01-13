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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında yad etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."

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