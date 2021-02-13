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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 13.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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