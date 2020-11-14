Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır." dedi.
Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor." dedi.
"Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz"
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur." dedi.
Erdoğan, "Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz." dedi.
"Milletimizden tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum." diye konuştu.
Kovid-19 salgınıyla ilgili Erdoğan, "Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz." dedi.
Yazar Ahmet Kekeç'in vefatı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.