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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 36 milyar liraya yükselttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik." dedi.

12.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 36 milyar liraya yükselttik Fotoğraf: Murat Kula/AA

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuştu.

Erdoğan, Milli Uzay Programı'na ilişkin, "Türkiye'nin uzay yarışında hedefler ortaya koyması kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır." dedi.

Erdoğan, "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum. Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim." diye konuştu.

Erdoğan, Milli Uzay Programı ile ilgili eleştirilerle ilgili, "Bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine izin vermeyiz." dedi.

"Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 36 milyar liraya yükselttik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan aldık, bu yıl itibarıyla 36 milyar liraya yükselttik." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem aileden eğitim ve öğretime, kültürden sanata, tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız." dedi.

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