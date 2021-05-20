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BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Mehmet Tosun   | 20.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabülde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

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