Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Kabülde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.