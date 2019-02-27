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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Aynur Ekiz  | 27.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.

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