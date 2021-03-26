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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın

Berk Özkan   | 26.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşılama çalışmaları) Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Aşılama çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak." dedi.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.

Camiye saldırı

Erdoğan şunları söyledi:

"Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir."

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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