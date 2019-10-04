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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.

Ferdi Türkten   | 04.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.

Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.

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