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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu

Zafer Fatih Beyaz   | 04.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda konuk oldu Fotoğraf: Mustafa Kamacı /AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

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