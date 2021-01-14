Euro
8.95
Dolar
7.36
BIST 100
1,546.60
Altın
1,846.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi. 

Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha Kovid-19 aşısının geleceğini söyledi. 


AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını söyleyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. (Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek."

"İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından aşının hayırlara vesile olmasını diledi ve aşıların süratle gelmesiyle hastanelerdeki aşı odalarında kampanyanın yaygınlaştırılacağını belirtti.

Aşı konusunda olumsuz kampanya sürdürenler olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabb'im sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonla arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız. Böylece ihtiyacımız ne ise bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur, hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum, hemşirelerimiz ve tüm sağlık elemanlarımızla teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ben de aşı oldum" paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından Twitter hesabından, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 394 bini geçti
İngiltere’de yaklaşık 4,5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor
KKTC Başbakanı Saner: Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraklık tehdidine dikkati çekti: Hep birlikte tedbir almamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini bilen, tarihini bilen gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı: Vatanımıza sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı: Vatanımıza sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz
Arnavutluk Başbakanı Rama: İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük

Arnavutluk Başbakanı Rama: İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük