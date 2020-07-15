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15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Büyük Çamlıca Camii’nde mevlid programı düzenleniyor. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenleniyor. Samsun Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda 251 Hatim Duası programı düzenleniyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

15.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"(15 Temmuz'da) Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır.  Ezanımızı susturmak, bayrağımızı 

indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık."

"Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek." dedi.

Erdoğan "15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir." diye konuştu.

"Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir.

Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz.

Daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var"  

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